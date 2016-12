Save Yarmouk - Salva Yarmouk - Salve Yarmouk

English

ISIS has invaded Yarmouk refugee camp in cooperation with Al Nusra front after clashes that lasted for a few days. This happened after two years of continuous siege imposed by the Syrian regime and its collaborators. The camp is completely ignored and neglected by both official and non-official bodies, leaving the inhabitants of the camp and its defenders without any support.

Residents of the Yarmouk camp are still showing a steadfastness as they have done during the years of the siege, but, as the camp is transferred into an open battle field, the risk for murder, expulsion and arrest is acute, especially after ISIS has demanded the residents of the camp to hand over their sons who have fought against ISIS, and after ISIS has initiated a kidnap campaign of tens of them.

We are standing today, the Palestinian people and those in solidarity with the Palestinian cause all over the world united as one people in solidarity with Yarmouk, to take action to rescue whatever is left to rescue there, and to support the residents of Yarmouk in their battle right now to liberate the camp.

We send our appeal to all media in general and the Palestinian media specifically to cover the news of Yarmouk, and we call everyone to start organise protests in all forms, to support Yarmouk refugee camp and call on the world’s obligation to protect it.

Spanish

El campamento de refugiados Al Yarmouk fue invadido por ISIS en colaboración con El Frente de Al Nusra tras enfrentamientos que duraron varios días, tras años de asedio por el ejército del gobierno y sus aliados en las cuales los organismos oficiales y no oficiales ignoraron y descuidaron del campamento y no apoyaron a su población y sus combatientes.

Los residentes del campamento de refugiados Al Yarmouk siguen resistiendo como lo han hecho durante los últimos años de asedio, sin embargo, hoy en día el Al Yarmouk se ha convertido en campo abierto de batalla, lo que incrementó el índice del riesgo de homicidio, deportación y detención, sobre todo después de que ISIS exigió a los residentes entregar a los combatientes del campamento, y haber realizado amplias operaciones de secuestro que alcanzaron a decenas de los combatientes.

Hoy nos paramos los palestinos y sus partidarios en todo el mundo unidos para apoyar la causa del Al Yarmouk, y salvar lo que queda por salvar, y apoyar a los residentes que combaten para recuperar al campamento en esos momentos.

Nos dirigimos a todos los medios de comunicación en general, y en particular a los medios palestinos para que cubren las noticias y los acontecimientos del campamento, y hacemos un llamado a todos a comenzar inmediatamente organizar movimientos de protesta en todas sus formas y herramientas, para apoyar y proteger al campamento.

Portuguese

ISIS, em cooperação com a Frente Al Nusra, invadiu o campo de refugiados de Yarmouk depois de confrontos que duraram alguns dias. Isso aconteceu depois de dois anos de cerco contínuo imposto pelo regime sírio e seus colaboradores. O campo está sendo completamente ignorado e negligenciado por ambos os organismos oficiais e não-oficiais, deixando os habitantes do campo e seus defensores sem qualquer apoio.

Moradores do campo de Yarmouk ainda estão perseverando, como têm feito durante os anos de cerco, mas à medida que o campo se transforma em um campo de batalha a céu aberto, o risco de assassinato, expulsão e prisão é grande. Principalmente depois que o ISIS exigiu que os moradores do campo entregassem seus filhos que lutaram contra o ISIS, e depois de ter dado início à uma campanha de sequestro onde dezenas deles já foram sequestrados.

Estamos de pé hoje, o povo palestino e aqueles em solidariedade com a causa palestina em todo o mundo, unidos como um só povo em solidariedade com Yarmouk, para tomar medidas para salvar o que resta a ser salvo lá, e para apoiar os moradores de Yarmouk na luta que está acontecendo nesse momento para libertar o campo.